В Нагорном Карабахе снова нарушили режим прекращения огня

Минобороны РФ: нарушение режима прекращения огня зафиксировано в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе снова был нарушен режим прекращения огня. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщили в Минобороны России (МО РФ).

По данным ведомства, за прошедшие сутки в Мардакертском районе Нагорного Карабаха было зафиксировано одно нарушение режима. Никто не пострадал. «Силами российского миротворческого контингента проводится разбирательство по данному факту», — сказано в сообщении.

Помимо этого, в министерстве отчитались о проведенном патрулировании по трем маршрутам в Лачинском коридоре, а также Мардакертском и Мартунинском районах.

Ранее стало известно, что военные Азербайджана пересекли линию соприкосновения в Шушинском районе. Также в марте уже сообщалось о нарушениях режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.