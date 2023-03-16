В Минобороны России сообщили о нарушении режима прекращения огня в Карабахе

Минобороны: российские миротворцы заявили о нарушении режима прекращения огня в Карабахе

Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Мартунинском районе в Нагорном Карабахе. Об этом Министерство обороны России сообщило в бюллетене о деятельности миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта.

В ведомстве заявили, что пострадавших в результате нарушения режима прекращения огня нет. Там также уточнили, по факту случившегося командованием российского миротворческого контингента проводится разбирательство совместно с Азербайджаном и Арменией.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в грубом нарушении трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху, которое было подписано в ноябре 2020 года. По его словам, Армения до сих пор полностью не вывела свои войска с азербайджанских территорий.