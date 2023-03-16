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15:19, 16 марта 2023Бывший СССР

В Азербайджане обвинили Армению в нарушении трехстороннего заявления по Карабаху

Алиев заявил, что Армения грубо нарушила трехстороннее заявление по Карабаху

Фото: Omer Messinger / Getty Images

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в грубом нарушении трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху, подписанного в ноябре 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Хотя Армения признала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в Праге и Сочи в 2022 году, она все еще полностью не вывела свои войска с территорий Азербайджана. В Карабахе остаются незаконные армянские формирования и криминальные элементы. Армения также уклоняется от обязательства открыть Зангезурский коридор», — заявил Алиев.

По его мнению, таким образом Ереван грубо нарушает заявление, подписанное 10 ноября 2020 года.

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Как утверждает Алиев, из-за армянской оккупации Азербайджан входит в число наиболее загрязненных минами стран мира. С ноября 2020 года, по его словам, из-за подрывов на минах погибли и получили тяжелые ранения 300 азербайджанцев.

Ранее глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Армения не заинтересована в мирном договоре, так как Ереван высказался против пунктов, исключающих территориальные претензии к Баку.

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Алевтина Запольская
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