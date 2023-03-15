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16:23, 15 марта 2023Бывший СССР

Баку заявил о незаинтересованности Еревана в мирном договоре

Пресс-секретарь МИД Азербайджана заявил о незаинтересованности Еревана в мирном договоре

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Начальник пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Армения не заинтересована в мирном договоре, так как Ереван выступает против пунктов, исключающих территориальные претензии к Баку в тексте соглашения. Его слова передает РИА Новости.

«Армения не заинтересована в мирном соглашении, потому что выступает против пунктов, исключающих территориальные претензии к Азербайджану в тексте мирного соглашения, поощряет будущие нарушения даже во время подготовки текста соглашения», — сказал пресс-секретарь.

Гаджизаде отметил, что армянская сторона скрывает эти «неконструктивные подходы». Он также назвал неприемлемыми использование премьер-министром Армении Николом Пашиняном таких выражений, как «народ и правительство Карабаха», и попытку его «вмешательства» в вопрос диалога Азербайджана с армянскими жителями региона.

Ранее Пашинян передал президенту России Владимиру Путину информацию о возможной эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Во время телефонного разговора политики обсудили опасность обострения ситуации в регионе. Кроме того, премьер Армении предложил сделать США и Германию посредниками в переговорах с Азербайджаном.

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Кристина Есикова
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