Пашинян предложил сделать США и Германию посредниками в переговорах с Баку

Пашинян предложил сделать США и Германию посредниками в переговорах с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил сделать США и Германию посредниками в переговорах с Азербайджаном. Об этом сообщает РИА Новости.

Если Баку не устраивает участие Франции в переговорах, отметил премьер, то формат можно расширить, подключив к обсуждению Германию и США.

В ноябре 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Франция не может быть посредником в переговорах между Баку и Ереваном. Он также осудил французского лидера Эммануэля Макрона, выступившего с обвинениями в адрес Азербайджана.