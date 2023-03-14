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13:48, 14 марта 2023Бывший СССР

Пашинян предложил сделать США и Германию посредниками в переговорах с Баку

Пашинян предложил сделать США и Германию посредниками в переговорах с Азербайджаном

Фото: Tigran Mehrabyan / PAN Photo / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил сделать США и Германию посредниками в переговорах с Азербайджаном. Об этом сообщает РИА Новости.

Если Баку не устраивает участие Франции в переговорах, отметил премьер, то формат можно расширить, подключив к обсуждению Германию и США.

В ноябре 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Франция не может быть посредником в переговорах между Баку и Ереваном. Он также осудил французского лидера Эммануэля Макрона, выступившего с обвинениями в адрес Азербайджана.

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Алевтина Запольская
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