Алиев отказался от посредничества Франции по мирному процессу с Арменией

Алиев выступил против участия Франции в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Франция не может участвовать в мирном процессе между Баку и Ереваном. Азербайджанский лидер отказался от посредничества Парижа, сообщает РИА Новости.

Алиев осудил слова президента Пятой республики Эммануэля Макрона, который выступил с обвинениями в сторону Баку. По мнению главы Азербайджана, французский президент обвинил Баку в том, чего они не совершали. Затем Алиев раскритиковал «антиазербайджанские резолюции» Национальной ассамблеи и сената Франции.

«Учитывая все это, понятно, что Франция не может принимать участия в мирном процессе. И это не наша, а их вина, так как ни США, ни Россия никогда на официальном уровне не принимали чью-то сторону. Это означает, что встреча 7 декабря не состоится. И мы будем рассматривать другие альтернативы. Посмотрим, кто будет выполнять роль посредника и на какой платформе», — высказался азербайджанский президент.

В октябре Алиев осудил слова Макрона, который заявил о дестабилизирующей роли России в конфликте Еревана и Баку. После подобных заявлений Франция не сможет играть какую-либо роль в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, отметил президент Азербайджана, подчеркнув, что именно при посредничестве российской стороны боестолкновения на границе государств в сентябре были остановлены.