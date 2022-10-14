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14:44, 14 октября 2022Бывший СССР

Алиев осудил слова Макрона о роли России в конфликте Азербайджана с Арменией

Алиев: Азербайджан отвергает и осуждает слова Макрона о роли России в конфликте с Арменией

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил слова французского лидера Эммануэля Макрона, который заявил о дестабилизирующей роли России в конфликте Еревана и Баку. Его слова приводит агентство АзерТадж.

После подобных заявлений Франция не сможет играть какую-либо роль в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, отметил Алиев, подчеркнув, что именно при посредничестве российской стороны боестолкновения на границе государств в сентябре были остановлены.

«Мы же со своей стороны такого рода заявления категорически осуждаем, отвергаем и не видим дальше никакой возможности при таком отношении французского правительства для Франции играть какую-либо роль в деле нормализации азербайджано-армянских отношений», — заявил азербайджанский лидер.

Также глава государства напомнил, что при посредничестве Москвы в ноябре 2020 года была принята трехсторонняя декларация. Алиев отметил, что Азербайджан выполняет все пункты декларации, в частности обеспечивает доступ из Армении в Карабах.

Ранее Макрон, говоря о конфликте Азербайджана и Армении, назвал роль России дестабилизирующей. По его мнению, Москва «явно играла в игру Азербайджана с турецким пособничеством и вернулась туда, чтобы ослабить Армению». Президент России Владимир Путин назвал заявления французского президента неприемлемыми и некорректными.

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Варвара Кошечкина
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