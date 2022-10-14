Путин отверг обвинения Франции в умышленной дестабилизации на Кавказе

Путин назвал неприемлемыми заявления Макрона о роли России в карабахском конфликте

Заявления французского президента Эммануэля Макрона об умышленной дестабилизации обстановки на Кавказе со стороны России неприемлемы и некорректны. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время саммита глав стран СНГ, сообщает ТАСС.

Глава российского государства отверг обвинения Франции касательно роли России в конфликте в карабахском конфликте и отметил, что с большим удивлением прочитал заявления Макрона. «Считаю, что в этих заявлениях отсутствует понимание самого хода конфликта. Поэтому [высказывания] прозвучали некорректно, я бы сказал даже — извращенно, поэтому [они] неприемлемы», — резюмировал президент.

Ранее Макрон, говоря о конфликте Азербайджана и Армении, назвал роль России дестабилизирующей. По его мнению, Москва «явно играла в игру Азербайджана с турецким пособничеством и вернулась туда, чтобы ослабить Армению».