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11:54, 14 марта 2023Бывший СССР

Пашинян передал Путину информацию о возможной эскалации конфликта в Карабахе

Пашинян заявил, что передал Путину информацию о возможной эскалации конфликта в Карабахе
СюжетОбострение в Нагорном Карабахе:

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что передал российскому лидеру Владимиру Путину информации о возможной эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пашиняна, в телефонной беседе с Путиным, которая состоялась 13 марта, они обсудили опасность обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Премьер подчеркнул, что у российских миротворцев «есть проблемы», и передал российскому президенту «некоторую информацию».

Ранее премьер-министр Армении заявил о важности адресной реакции России для преодоления кризиса в Нагорном Карабахе.

14 марта министерство обороны Азербайджана сообщило, что с вечера 13 марта до утра 14 марта позиции армии республики в Нагорном Карабахе подвергались обстрелу 19 раз.

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Алевтина Запольская
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