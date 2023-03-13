Пашинян заявил о важности реакции России по ситуации в Карабахе

Премьер Армении Пашинян заявил о важности реакции РФ для преодоления кризиса в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о важности адресной реакции России для преодоления кризиса в Нагорном Карабахе. Об этом он рассказал во время телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба армянского правительства.

«Премьер-министр Пашинян коснулся осуществленной Азербайджаном в Нагорном Карабахе 5 марта террористической операции и ее последствий. В контексте преодоления кризиса в Нагорном Карабахе премьер-министр Армении подчеркнул важность адресной реакции со стороны Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о процессе урегулирования отношений между Баку и Ереваном. Уточняется, что также был обсужден продолжающийся гуманитарный кризис в Карабахе, который возник из-за «незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора».

О разговоре Путина и Пашиняна стало известно 13 марта. Как сообщалось, политики также затронули трехсторонние договоренности России, Армении и Азербайджана, достигнутые в период с 2020 по 2022 год. Речь идет об обеспечении безопасности на армяно-азербайджанской границе и восстановлении транспортных связей в регионе.