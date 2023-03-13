Путин поговорил с Пашиняном по телефону

Путин обсудил с Пашиняном по телефону трехсторонние договоренности Москвы, Еревана и Баку

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Кремля.

Коллеги обсудили трехсторонние договоренности Москвы, Еревана и Баку, достигнутые в период с 2020 по 2022 год. Речь идет об обеспечении безопасности и стабильности на границе Армении и Азербайджана, а также о восстановлении транспортных и экономических связей в регионе. Кроме того, главы двух стран поговорили о подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

«В ходе обсуждения текущей ситуации вокруг Нагорного Карабаха Владимир Путин подчеркнул необходимость решения всех возникающих вопросов в конструктивном ключе, в тесном контакте и взаимодействии сторон с российскими миротворцами», — добавили в Кремле.

Ранее 11 марта сообщалось, что российские миротворцы зафиксировали в Нагорном Карабахе нарушение режима прекращения огня. По этому факту была инициирована проверка.