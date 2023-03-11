Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:21, 11 марта 2023Бывший СССР

В Нагорном Карабахе зафиксировали нарушение режима прекращения огня

Минобороны России зафиксировало в Нагорном Карабахе нарушение режима прекращения огня
СюжетМинобороны:

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Минобороны РФ заявило, что российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом 11 марта сообщает ТАСС.

Уточняется, что нарушение произошло в Мардакертском районе, пострадавших нет. По факту случившегося проводится проверка.

«Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении», — заявили в министерстве.

Ранее 3 марта также сообщалось о нарушении режима прекращения огня в Мартунинском и Шушинском районах Нагорного Карабаха. Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявил, что Москва готова организовать переговоры Азербайджана и Армении по мирному договору, но не будет сильно настаивать.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зарина Дзагоева
Обсудить
Последние новости
В ФРГ усомнились в причастности разыскиваемой яхты ко взрывам на Nord Stream
«Краснодар» победил «Динамо» в матче РПЛ
Шансы Эрдогана на переизбрание оценили
В МИД России объяснили использование евро для оплаты в консульствах РФ в ФРГ
Стали известны самые популярные направления для летнего отдыха россиян
Диетолог дала советы по питанию в дни тренировок
В Нагорном Карабахе зафиксировали нарушение режима прекращения огня
Танкер впервые за четыре года доставил российскую нефть в Западную Африку
Президент Венесуэлы объявил Путина великим воином
Папа Римский рассказал о разговорах с Путиным о литературе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.