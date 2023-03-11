В Нагорном Карабахе зафиксировали нарушение режима прекращения огня

Минобороны России зафиксировало в Нагорном Карабахе нарушение режима прекращения огня

Минобороны РФ заявило, что российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом 11 марта сообщает ТАСС.

Уточняется, что нарушение произошло в Мардакертском районе, пострадавших нет. По факту случившегося проводится проверка.

«Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении», — заявили в министерстве.

Ранее 3 марта также сообщалось о нарушении режима прекращения огня в Мартунинском и Шушинском районах Нагорного Карабаха. Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявил, что Москва готова организовать переговоры Азербайджана и Армении по мирному договору, но не будет сильно настаивать.