В Карабахе зафиксировали нарушение прекращения огня

Минобороны России: миротворцы зафиксировали нарушение прекращения огня в Нагорном Карабахе

Минобороны России сообщило, что миротворцы зафиксировали три нарушения прекращения огня в зоне Нагорного Карабаха, передает ТАСС.

«Зафиксировано три нарушения режима прекращения огня в Мартунинском и Шушинском районах. Пострадавших нет», — сказано в заявлении оборонного ведомства. В Минобороны уточнили, что по этим фактам командование миротворческого контингента России совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводит разбирательство.

2 марта также сообщалось о нарушении режима прекращения огня на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики в Аскеранском районе. Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявил, что Москва готова организовать переговоры Азербайджана и Армении по мирному договору, но не будет сильно настаивать.