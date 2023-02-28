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21:34, 28 февраля 2023Мир

Лавров заявил о готовности Москвы организовать переговоры Баку и Еревана

Лавров: Москва готова организовать диалог Еревана и Баку о мире, но не будет настаивать
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова организовать переговоры Баку и Еревана по мирному договору, но не будет сильно настаивать. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы подтвердили нашу готовность предоставлять возможности для продолжения таких встреч», — сказал министр в ходе пресс-конференции в Баку, комментируя вопрос о встрече МИД Азербайджана и Армении по мирному договору.

По его словам, в Баку к этому готовы, в Ереване «тоже не возражают, но пока окончательного согласия не дают».

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«Я не думаю, что мы будем как бы слишком настойчиво предлагать свои услуги, но обеим сторонам о них хорошо известно», — заключил глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов упрекнул Армению в уклонении от переговоров с Баку. По мнению дипломата, бездействие Еревана носит необоснованный характер.

23 февраля президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьером Армении Николом Пашиняном ситуацию в Лачинском коридоре.

21 февраля в районе Нагорного Карабаха было зафиксировано нарушение режима прекращения огня, сообщали в российском Минобороны. Тогда же отмечалось, что пострадавших при инциденте не было.

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Марина Совина
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