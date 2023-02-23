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20:21, 23 февраля 2023Бывший СССР

Путин поговорил с Пашиняном по телефону

Владимир Путин обсудил с премьером Армении Пашиняном ситуацию в Лачинском коридоре

Фото: The Kremlin Moscow / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского кабмина.

«Собеседники обсудили гуманитарный, экологический и энергетический кризис в Нагорном Карабахе, создавшийся в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Премьер-министр Армении заявил о важности осуществления Россией необходимых шагов для его преодоления», — сказано в заявлении.

Отмечается, что политики обсудили вопросы, которые касаются выполнения договоренностей между лидерами России, Армении и Азербайджана. Речь идет о договоренностях, достигнутых 9 ноября 2020 года, 11 января 2021-го, а также 31 октября 2022 года.

21 февраля сообщалось, что в районе Нагорного Карабаха было зафиксировано нарушение режима прекращения огня. Об этом заявляли в российском Минобороны. Тогда же отмечалось, что пострадавших при инциденте не было.

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Полина Матюхина
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