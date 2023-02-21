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19:36, 21 февраля 2023Бывший СССР

В Нагорном Карабахе зафиксировали нарушение режима прекращения огня

Минобороны РФ сообщило о нарушении режима прекращения огня в районе Нагорного Карабаха

Фото: Alex McBride / Getty Images

В районе Нагорного Карабаха зафиксировано нарушение режима прекращения огня. Об этом во вторник, 21 февраля, говорится в информационном бюллетене Министерства обороны России.

«Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. Пострадавших нет», — рассказали в военном ведомстве. Уточняется, что по данному факту проводится разбирательство вместе с азербайджанской и армянской сторонами.

14 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил со специальным представителем МИД России Игорем Ховаевым мирный договор между Баку и Ереваном. Стороны обменялись мнениями по нормализации отношений между двумя государствами.

Тогда же секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян рассказал, что республика разрабатывает новый проект мирного договора и вскоре передаст его азербайджанской стороне. По его словам, Ереван уделяет особое внимание выработке международного механизма, в рамках которого Баку и непризнанная Нагорно-Карабахская республика будут обсуждать вопросы прав и безопасности армян Карабаха.

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Алина Гончарова
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