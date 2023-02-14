Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:21, 14 февраля 2023Бывший СССР

Армения передаст Азербайджану обновленный вариант мирного договора

Глава Совбеза Армении Григорян сообщил о передаче Азербайджану варианта мирного договора

Фото: Tigran Mehrabyan / PAN Photo / Reuters

Армения разрабатывает новый проект мирного договора и вскоре передаст его Азербайджану, заявил секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян. Его слова передает ТАСС.

«Армянская сторона получила ответ на предложенный ею текст, это продолжающийся процесс, сейчас армянская сторона работает, и как можно скорее мы передадим текст азербайджанской стороне», — сказал Григорян.

Он также отметил, что в Армении уделяют особое внимание выработке международного механизма, в рамках которого Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) будут обсуждать вопросы прав и безопасности армян Карабаха.

7 февраля 2023 года глава министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что Ереван предоставил Баку свои предложения по мирному соглашению. Помимо этого, чиновник заявил, что встреча с азербайджанской стороной должна была состояться в декабре прошлого года в Москве, однако была отменена.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на донецком направлении
Названа средняя сумма трат москвичей на День всех влюбленных
В Президентской академии запущена программа для управленцев новых регионов
Российские войска сбили истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ под Донецком
«Адмирал Невельской» уничтожил БПЛА «противника» на учениях
Призывавший «взрывать русских» россиянин предстанет перед судом
МИД Польши очистил свой кадровый состав от всех выпускников МГИМО
Мастер раскрыл шесть опасных для нанесения тату мест на теле
Построившая «Титаник» компания возобновит работу
Норвегия впервые назвала число передаваемых Украине танков Leopard 2
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.