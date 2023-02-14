Армения передаст Азербайджану обновленный вариант мирного договора

Глава Совбеза Армении Григорян сообщил о передаче Азербайджану варианта мирного договора

Армения разрабатывает новый проект мирного договора и вскоре передаст его Азербайджану, заявил секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян. Его слова передает ТАСС.

«Армянская сторона получила ответ на предложенный ею текст, это продолжающийся процесс, сейчас армянская сторона работает, и как можно скорее мы передадим текст азербайджанской стороне», — сказал Григорян.

Он также отметил, что в Армении уделяют особое внимание выработке международного механизма, в рамках которого Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) будут обсуждать вопросы прав и безопасности армян Карабаха.

7 февраля 2023 года глава министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что Ереван предоставил Баку свои предложения по мирному соглашению. Помимо этого, чиновник заявил, что встреча с азербайджанской стороной должна была состояться в декабре прошлого года в Москве, однако была отменена.