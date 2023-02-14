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15:51, 14 февраля 2023Бывший СССР

Алиев обсудил с МИД России мирный договор между Баку и Ереваном

Президент Азербайджана Алиев обсудил с МИД России мирный договор между Баку и Ереваном

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил со специальным представителем МИД России Игорем Ховаевым мирный договор между Баку и Ереваном. Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

«Президент Алиев, коснувшись двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном, подчеркнул, что это сотрудничество успешно развивается в различных сферах», — сказано в заявлении.

Уточняется, что стороны обменялись мнениями по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и подготовке мирного договора. Кроме того, спецпредставитель проинформировал Алиева о своем визите в регион. Он рассказал о шагах, предпринятых Москвой для поддержки переговорного процесса по подготовке мирного договора между Баку и Ереваном.

14 февраля секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что республика разрабатывает новый проект мирного договора и вскоре передаст его азербайджанской стороне. По его словам, Ереван уделяет особое внимание выработке международного механизма, в рамках которого Баку и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) будут обсуждать вопросы прав и безопасности армян Карабаха.

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Кристина Есикова
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