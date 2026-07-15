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07:30, 15 июля 2026Путешествия

Россиянка описала отель для богачей в Турции фразой «как из буклетов о красивой жизни»

Алина Черненко

Фото: Unsplash

Российская тревел-блогерша побывала в люксовом турецком отеле all inclusive и рассказала о его преимуществах. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Мама на море | Турция и путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации зашла в комплекс IC Hotels Green Palace & Villas, чтобы снять обзор. По ее словам, на территории отеля нет огромного корпуса, толпы отдыхающих и постоянного движения. Она состоит из вилл, бассейнов, зеленых дорожек и красивых приватных зон.

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«Виллы здесь есть разные. Самые доступные — Lake Villas, расположенные прямо возле бассейнов. А есть роскошные Bali Villas, где все уже выглядит как картинки с рекламных буклетов о красивой жизни», — такими фразами описала россиянка отель для богачей.

Она добавила, что на территории есть собственный песчаный пляж с кабанами, пляжный бар, бассейны и отдельный Lilium SPA. Гости вилл могут свободно пользоваться ресторанами, детскими зонами, развлечениями и дополнительными бассейнами.

«Конечно, после такого дня возвращаться в свой обычный номер было немного грустно. Мы посмотрели на этот формат отдыха и поняли: это действительно совсем другой уровень. Не просто красивый номер или хороший ресторан, а общее ощущение, что все вокруг сделано для вашего комфорта и спокойствия», — заключила автор.

Ранее другой тревел-блогер отдохнул в пятизвездочном отеле Rixos на турецком курорте Кемер и описал опыт фразой «верните мои деньги». Три дня проживания обошлись ему в 72 тысячи рублей.

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