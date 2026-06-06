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17:30, 6 июня 2026Путешествия

Россиянин описал отдых в пятизвездочном отеле Турции фразой «верните мои деньги»

Алина Черненко

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Российский турист отдохнул в пятизвездочном отеле Rixos на турецком курорте Кемер и описал опыт фразой «верните мои деньги». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «Интересные путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что три дня проживания обошлись ему в 72 тысячи рублей. По его словам, номерной фонд отеля был старым. «Номера унылые и пустые. Халатов нет. Постельное белье — как на дешевой турбазе 1990-х. Для "пяти звезд" это просто нонсенс», — возмутился соотечественник.

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Питание в ресторане отеля было очень простым и бюджетным, а само помещение, где проходили завтраки и ужины, напомнили россиянину столовую на заводе. Бар он назвал скудным.

«Базовый джентльменский набор за ваш счет. Более-менее нормальный алкоголь прячут под стойкой и наливают только "своим" и в микродозах. За все остальное — бешеные деньги», — пожаловался блогер.

По словам туриста, единственным спасением отеля был отреставрированный бассейн и бар Marina. Но и там с утра свободных шезлонгов было не найти, и многие гости приходили с детьми. «В итоге это не релакс-зона для взрослых, а лягушатник с орущей детворой. Отдых превращается в выживание», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер отдохнул в отеле Турции, строительство которого обошлось примерно в 108 миллиардов рублей, и рассказал о его плюсах и минусах. В частности, он отметил, что в таких интерьерах гости чувствуют себя особами королевской крови.

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