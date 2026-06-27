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11:11, 27 июня 2026Моя страна

Российские врачи достали пулю из глаза подростка

Ростовские врачи спасли зрение подростку, вынув пулю из его глаза
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: worradirek / Shutterstock / Fotodom  

Ростовские врачи спасли зрение 14-летнему подростку, который выстрелил себе в лицо из пневматического оружия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Хирурги провели мальчику сложнейшую операцию, чтобы извлечь пулю из глаза. Металлический воланчик застрял в опасном месте — под глазницей, очень близко от основания черепа. Резать было слишком опасно, поэтому пулю врачи достали через прокол.

Операция прошла хорошо. В настоящее время юный пациент проходит реабилитацию.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге медики помогли 14-летней девочке, у которой в носу вырос зуб мудрости.

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