Российские врачи достали пулю из глаза подростка

Ростовские врачи спасли зрение подростку, вынув пулю из его глаза

Ростовские врачи спасли зрение 14-летнему подростку, который выстрелил себе в лицо из пневматического оружия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Хирурги провели мальчику сложнейшую операцию, чтобы извлечь пулю из глаза. Металлический воланчик застрял в опасном месте — под глазницей, очень близко от основания черепа. Резать было слишком опасно, поэтому пулю врачи достали через прокол.

Операция прошла хорошо. В настоящее время юный пациент проходит реабилитацию.

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