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18:14, 24 июня 2026Моя страна

В российском городе медики помогли девочке с проросшим в нос зубом

В Екатеринбурге врачи удалили зуб мудрости из носа девочки
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Telegram-канал «Здоровье уральцев»

В Екатеринбурге медики помогли 14-летней девочке, у которой в носу вырос зуб мудрости. Об этом сообщает ЕАН.

Школьница пришла на прем к ЛОРу с жалобами на сильную боль и воспаление. С помощью компьютерной томографии врачи обнаружил, что причиной дискомфорта стал зуб — его зачаток находился не в челюсти, а в левой носовой пазухе. Именно из-за проросшего зуба у пациентки болела левая половина лица, глаз и постоянно был заложен нос.

Девочку прооперировали, удалив зуб вместе с фолликулом через нос без разрезов и сверления кости. Уже через два дня боли прошли, а через неделю ее выписали домой. Причины такой аномалии, когда зуб прорастает в носовую пазуху, пока остаются загадкой для науки.

Ранее кемеровские врачи спасли женщину, чье сердце не билось 71 минуту. Пациентка поступила в клинику с острым инфарктом и кардиогенным шоком, а в приемном отделении ее сердце остановилось. Медики продолжали бороться за жизнь женщины, даже когда время реанимационных мероприятий по регламенту закончилось.

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