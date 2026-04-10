18:34, 10 апреля 2026

Российские врачи спасли жизнь женщине после остановки сердца длиной более часа

Антонина Черташ
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Кузбассе врачи спасли жизнь 43-летней женщине, чье сердце не билось 71 минуту — это в два с лишним раза дольше стандартного реанимационного окна. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Пациентка поступила в клинику Кемерово с острым инфарктом и кардиогенным шоком, а в приемном отделении ее сердце остановилось. Врачи продолжили реанимацию, даже когда 30 минут, по регламенту отведенные на реанимационые действия, уже истекли. Параллельно с непрямым массажем сердца и искусственной вентиляцией легких они провели коронарографию, нашли закупоренный сосуд и установили стент. Через 71 минуту кровоток восстановили, и сердце снова забилось.

При этом у пациентки не пострадал головной мозг — при столь длительной остановке сердца и гипоксии такое бывает крайне редко. Губернатор Кемеровской области поздравил команду кардиодиспансера, назвав их работу чудом и поблагодарив за самоотверженность. Сейчас женщина идет на поправку и готовится к выписке.

Ранее Красноярские медики сумели поставить на ноги десятилетнего мальчика с редким заболеванием. Ребенок внезапно перестал ходить.

