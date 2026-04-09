11:16, 9 апреля 2026Моя страна

Российские медики поставили на ноги мальчика с редким заболеванием

Красноярские врачи вернули способность ходить мальчику с редким заболеванием
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ростислав Нетисов / РИА Новости

Красноярские медики сумели поставить на ноги десятилетнего мальчика с редким заболеванием. Ребенок внезапно перестал ходить, после чего его доставили в центр охраны материнства, рассказали в региональном Минздраве.

Прошлой осенью школьнику диагностировали заболевание, при которых разрушаются мышцы и отказывают внутренние органы. «Он три недели находился на аппарате "искусственная почка", — сообщили врачи.

С мальчиком работали реаниматологи, генетики, нефрологи и неврологи, а также специалисты по реабилитации. Врачи сумели остановить разрушение мышц, а также восстановить функции почек. Теперь ребенок проходит реабилитацию.

Ранее российские хирурги спасли жизнь младенцу с редким заболеванием. Мальчик родился с правосторонней диафрагмальной грыжей

