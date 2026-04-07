Российские хирурги спасли жизнь младенцу с редким заболеванием

Российские хирурги из Перинатального центра Тамбовской областной детской клинической больницы (ТОДКБ) спасли жизнь новорожденному младенцу с редким заболеванием. Об этом сообщает «МК в Тамбове».

Уточняется, что ребенок родился с правосторонней диафрагмальной грыжей — это патология, при которой органы брюшной полости перемещаются в правую половину грудной клетки. Кроме того, у младенца были недоразвиты правое легкое и легочная артерия.

Поскольку он был в очень тяжелом состоянии, речи о транспортировке в федеральные клиники не шло. Детский хирург, заведующий хирургическим отделением новорожденных больницы №9 имени Г.Н. Сперанского Юрий Кучеров с коллегами выполнил пластику диафрагмы и спас ребенку жизнь.

«В возрасте полутора месяцев пациент переведен на самостоятельное дыхание, его вес достиг 3,8 грамма. В дальнейшем планируется перевод из реанимации в отделение патологии новорожденных», — рассказал главный врач ТОДКБ Владимир Виницкий.

Ранее сообщалось, что российские онкохирурги вылечили пациента с раком четвертой стадии и метастазами. Мужчина поступил в больницу Кабардино-Балкарии с сильными болями в животе и слабостью.