Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13:15, 19 октября 2025Моя страна

Российские хирурги вылечили пациента с раком четвертой стадии

Онкохирурги из Кабардино-Балкарии вылечили пациента с раком четвертой стадии
Екатерина Ештокина

Фото: Gerain0812 / Shutterstock / Fotodom  

Российские онкохирурги вылечили пациента с раком четвертой стадии и метастазами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, мужчина поступил в больницу Кабардино-Балкарии с сильными болями в животе и слабостью. Вследствие диагностики выяснилось, что у пациента две злокачественные опухоли: в кишечнике и почке. При этом в печени у него обнаружили метастазы. Окончательным диагнозом стал рак ободочной кишки.

Однако врачи решили побороться. Так, сначала они лапароскопически удалили половины опухолей, а затем назначили химиотерапию. В результате лечения химия срезала еще по 50 процентов оставшихся пораженных участков, а затем хирурги удалили пораженную часть печени.

Гистология показала, что метастаз больше нет. Уточняется, что пациент чувствует себя хорошо.

Ранее россиянка poдилa caмoгo крупного peбeнкa зa пocлeдниe 15 лeт. Вес ребенка составил почти 7 килограммов, а рост — 66 сантиметров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Израиле призвали возобновить боевые действия в Газе

    Российские хирурги вылечили пациента с раком четвертой стадии

    Глава МИД Венгрии сделал заявление о встрече лидеров России и США в Будапеште

    Си Цзиньпин поздравил главу тайваньской партии «Гоминьдан» с избранием

    Раскрыто новое число отравившихся едой в российском регионе

    Байден впервые появился на публике после начала лечения от рака

    Путин поздравил граждан России с Днем отца

    Семья уехавшего из России известного актера отказалась платить за него долги

    Появилась посвященная поездке Зеленского в США карикатура

    Российским журналистам запретили носить одежду с символикой страны на ЧМ по гимнастике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости