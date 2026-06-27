Врач раскрыл присутствующий в рационе каждого пациента-долгожителя продукт

Уролог Гадзиян: Свежий чеснок снижает риск развития рака

Уролог Марк Гадзиян заявил, что в рационе каждого его пациента-долгожителя присутствует один продукт. Его он раскрыл в своем Telegram-канале.

По словам Гадзияна, некоторые пациенты, которым от 89 до 95 лет, удивили его хорошим состоянием здоровья. Как оказалось, они ежедневно включают в рацион свежий чеснок. Когда врач об этом узнал, он решил подробнее изучить, чем полезен этот продукт.

В результате доктор выяснил, что чеснок обладает антиоксидантными, антимутагенными и противовоспалительными свойствами, поэтому в том числе снижает риск развития рака. Специалист подчеркнул, что этот продукт полезен исключительно как часть питания, но он ни в коем случае не должен заменять скрининг или необходимое лечение.

Ранее онколог Анастасия Фатьянова перечислила неочевидные симптомы рака. Так, она посоветовала обследоваться, если за несколько месяцев без диет и тренировок человек похудел более чем на пять килограммов.