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Забота о себе
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10:38, 27 июня 2026Забота о себе

Врач раскрыл присутствующий в рационе каждого пациента-долгожителя продукт

Уролог Гадзиян: Свежий чеснок снижает риск развития рака
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Angelika Heine / Shutterstock / Fotodom

Уролог Марк Гадзиян заявил, что в рационе каждого его пациента-долгожителя присутствует один продукт. Его он раскрыл в своем Telegram-канале.

По словам Гадзияна, некоторые пациенты, которым от 89 до 95 лет, удивили его хорошим состоянием здоровья. Как оказалось, они ежедневно включают в рацион свежий чеснок. Когда врач об этом узнал, он решил подробнее изучить, чем полезен этот продукт.

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В результате доктор выяснил, что чеснок обладает антиоксидантными, антимутагенными и противовоспалительными свойствами, поэтому в том числе снижает риск развития рака. Специалист подчеркнул, что этот продукт полезен исключительно как часть питания, но он ни в коем случае не должен заменять скрининг или необходимое лечение.

Ранее онколог Анастасия Фатьянова перечислила неочевидные симптомы рака. Так, она посоветовала обследоваться, если за несколько месяцев без диет и тренировок человек похудел более чем на пять килограммов.

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