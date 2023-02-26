В Азербайджане упрекнули Армению в уклонении от переговоров

Глава МИД Азербайджана Байрамов упрекнул Армению в уклонении от переговоров с Баку

Глава Министерства иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов упрекнул Армению в уклонении от переговоров с Баку, пишет «Интерфакс».

По мнению дипломата, бездействие Еревана носит необоснованный характер. «Если можно так выразиться, мы уже перешли к онлайн-дипломатии в этой сфере. Стороны пересылают друг другу свои условия. Насколько это будет эффективно, покажет время», — отметил Байрамов.

Министр также объяснил, что к акции протеста в районе трассы в Лачинском коридоре привело невыполнение Арменией требований азербайджанской стороны. По мнению Байрамова, акционисты выдвигают обоснованные требования.

Говоря о предстоящем визите в Азербайджан главы МИД России Сергея Лаврова, он заметил, что на переговорах будут обсуждаться как двусторонние отношения, так и региональные вопросы.

23 февраля президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьером Армении Николом Пашиняном ситуацию в Лачинском коридоре.

21 февраля в районе Нагорного Карабаха было зафиксировано нарушение режима прекращения огня, сообщали в российском Минобороны. Тогда же отмечалось, что пострадавших при инциденте не было.

