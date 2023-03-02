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19:19, 2 марта 2023Бывший СССР

В Нагорном Карабахе нарушили режим прекращения огня

Минобороны России сообщило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Российский миротворческий контингент зафиксировал нарушение режима прекращения огня на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет», — сообщили в ведомстве, отметив, что российское командование совместно с обеими сторонами конфликта начало расследование произошедшего.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявил, что Москва готова организовать переговоры Азербайджана и Армении по мирному договору, но не будет сильно настаивать.

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Алевтина Запольская
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