В Нагорном Карабахе нарушили режим прекращения огня

Минобороны России сообщило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Российский миротворческий контингент зафиксировал нарушение режима прекращения огня на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет», — сообщили в ведомстве, отметив, что российское командование совместно с обеими сторонами конфликта начало расследование произошедшего.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявил, что Москва готова организовать переговоры Азербайджана и Армении по мирному договору, но не будет сильно настаивать.