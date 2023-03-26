Азербайджанские военные пересекли линию соприкосновения в Шушинском районе

Минобороны РФ: ВС Азербайджана пересекли линию соприкосновения в Шушинском районе

Вооруженные силы (ВС) Азербайджана пересекли линию соприкосновения сторон в Шушинском районе и приступили к инженерному оборудованию поста, об этом говорится в бюллетене Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, российские миротворцы принимают меры, направленные на предотвращение эскалации кризисной обстановки. В министерстве указали, что военные Азербайджана заняли высоту с отметкой 2054,0 (2,9 километра северо-восточнее горы Сарыбаба). Они приступили к инженерному оборудованию поста.

Кроме того, было зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе в Мартунинском районе. Никто не пострадал.

В феврале российские миротворцы также зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Нарушение было отмечено в Мардакертском районе.