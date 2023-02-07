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20:52, 7 февраля 2023Бывший СССР

В Нагорном Карабахе зафиксировали нарушение режима прекращения огня

Минобороны России сообщило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства обороны России, опубликованном на сайте ведомства.

Сообщается, что нарушение было зафиксировано в Мардакертском районе. «Пострадавших нет», — отметили в Минобороны.

Командование российского миротворческого контингента совместно с армянской и азербайджанской сторонами проводит разбирательство по факту нарушения.

В декабре азербайджанские экоактивисты перекрыли Лачинский коридор, соединяющий Армению и Нагорный Карабах, требуя прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых в непризнанной республике. Армянские власти сочли это попыткой Баку добиться «исхода армян» из Нагорного Карабаха.

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Алевтина Запольская
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