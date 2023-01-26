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12:39, 26 января 2023Бывший СССР

Ереван обвинил Баку в планах добиться «исхода армян» из Нагорного Карабаха

Премьер Армении Пашинян обвинил Азербайджан в планах добиться «исхода армян» из Карабаха

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Азербайджан планирует с помощью экономического давления добиться «исхода армян» из Нагорного Карабаха. С таким обвинением выступил на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян, его слова приводит РИА Новости.

«По имеющейся у нас информации, план Баку состоит в следующем: довести экономическое, психологическое давление до определенной кульминационной точки, после этого на несколько дней открыть [Лачинский] коридор, ожидая массового исхода армян Нагорного Карабаха», — сказал он. Пашинян подчеркнул, что далее Баку намерен снова закрыть и открыть Лачинский коридор на несколько дней до того момента, пока «последний армянин» не покинет регион.

Премьер назвал это политикой этнической чистки, которая становится более очевидной для мирового сообщества. Он утонил, что «исход армян» является не единственной целью азербайджанской стороны. По словам Пашиняна, Баку такими действиями стремится сорвать переговоры о мире и спровоцировать новую войну в регионе. Политик призвал к сдержанности и добавил, что мирному урегулированию проблем в Карабахе нет альтернативы.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обратил внимание главы внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозепа Борреля на гуманитарный кризис в регионе. Как утверждает глава МИД, он произошел в результате незаконного блокирования Лачинского коридора со стороны Азербайджана.

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Кристина Есикова
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