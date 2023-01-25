Глава МИД Армении обсудил с Боррелем кризис в Нагорном Карабахе

Глава МИД Армении Мирзоян обсудил с Боррелем гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил с главой внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозепом Боррелем гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

«Арарат Мирзоян обратил внимание Жозепа Борреля на гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора», — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства Армении.

Глава МИД отметил, что Баку должен немедленно разблокировать Лачинский коридор, в соответствии с положениями трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Также, по его словам, международному сообществу нужно сделать эффективные шаги для предотвращения этнической чистки в регионе. Помимо этого, министр высоко оценил решение Евросоюза разместить в Армении наблюдательную миссию.

О создании миссии ЕС (EUMA) стало известно 23 января. Как утверждает Боррель, учреждение EUMA на армянской территории открывает новый этап в деятельности Евросоюза на Южном Кавказе. Мандат миссии рассчитан на два года. Она будет заниматься постоянным патрулированием и докладывать об обстановке Брюсселю.