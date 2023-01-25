Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:41, 25 января 2023Бывший СССР

Глава МИД Армении обсудил с Боррелем кризис в Нагорном Карабахе

Глава МИД Армении Мирзоян обсудил с Боррелем гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе
Арарат Мирзоян

Арарат Мирзоян. Фото: oscepa / Wikimedia

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил с главой внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозепом Боррелем гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

«Арарат Мирзоян обратил внимание Жозепа Борреля на гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора», — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства Армении.

Глава МИД отметил, что Баку должен немедленно разблокировать Лачинский коридор, в соответствии с положениями трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Также, по его словам, международному сообществу нужно сделать эффективные шаги для предотвращения этнической чистки в регионе. Помимо этого, министр высоко оценил решение Евросоюза разместить в Армении наблюдательную миссию.

О создании миссии ЕС (EUMA) стало известно 23 января. Как утверждает Боррель, учреждение EUMA на армянской территории открывает новый этап в деятельности Евросоюза на Южном Кавказе. Мандат миссии рассчитан на два года. Она будет заниматься постоянным патрулированием и докладывать об обстановке Брюсселю.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В Белгородской области и Крыму прокомментировали появление Зеленского на ТВ
100-летняя долгожительница назвала неожиданный секрет долголетия
Швейцария присоединилась к девятому пакету санкций ЕС против России
Определено главное предпочтение россиян при ремонте
Байден обсудил поддержку Украины с лидерами четырех стран
В Турции назвали условие получения ВНЖ для граждан России
МИД России заявил о выборе Германии в пользу эскалации конфликта с Москвой
В Тульской области возбудили дело по факту ДТП с девятью погибшими
Адвокат высказался о деле спутавшей ложные и реальные схватки россиянки
Появились подробности о ДТП с девятью погибшими на российской трассе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.