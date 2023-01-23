Евросоюз согласовал создание гражданской миссии в Армении

ЕС создал гражданскую миссию в Армении для содействия урегулированию ситуации в Карабахе

Европейский союз (ЕС) согласовал создание гражданской миссии в Армении, целью которой является содействие урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

«Совет ЕС [на уровне министров иностранных дел] согласовал сегодня создание гражданской миссии ЕС в Армении (EUMA). Ее задачей станет повышение доверия в приграничных районах Армении и создание условий, способствующих нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», — сказано в сообщении.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель отметил, что учреждение миссии в Армении открывает новый этап в деятельности ЕС на Южном Кавказе. Согласно заявлению, она будет проводить постоянное патрулирование и докладывать Брюсселю о ситуации. Кроме того, EUMA поспособствует посредническим усилиям главы Евросовета Шарля Мишеля. Мандат миссии рассчитан на два года, в ближайшее время назначат ее главу.

5 января премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал направить международную миссию по сбору фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах. Он подчеркнул, что армянская сторона ждет более предметных шагов от международного сообщества. По его словам, продолжающаяся блокировка коридора требует постоянных усилий в данном направлении.