Протестующие в Ереване потребовали отставки Пашиняна

В Ереване требующие отставки премьера Пашиняна протестующие перекрыли центральный проспект

В Ереване протестующие вышли к зданию парламента на центральный проспект Баграмяна с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам протестующих, глава правительства собирается пойти на уступки Азербайджану, и призывает сторонников присоединиться к нему. Также сообщается, что протестующие попытались сломать ворота парламента и попасть внутрь, но их остановили организаторы митинга.

Поводом для недовольства оказались слова премьера в ходе правительственного часа в парламенте. Пашинян сообщил о готовности принять тяжелые решения и подписать соответствующие документы ради долгосрочного мира в Армении. Также он заявил, что Ереван потерял контроль над некоторыми территориями. По его словам, в ходе недавних боев на армяно-азербайджанской границе Баку удалось установить контроль над рядом армянских территорий.