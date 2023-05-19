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16:01, 19 мая 2023Бывший СССР

Стали известны итоги переговоров Армении и Азербайджана по мирному соглашению

МИД России: Армения и Азербайджан приблизились к общему видению мирного соглашения

Фото: Vahan Stepanyan / PAN Photo /Reuters

Армения и Азербайджан приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения. Такие итоги переговоров озвучил глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«По мирному договору и по ряду статей, которые сегодня обсуждали, удалось приблизить понимание обеих сторон к общему видению», — заявил глава российского ведомства.

Лавров добавил, что Армения и Азербайджан начали вести переговоры о заключении мирного договора с подключением посредников. Стало известно, что представители двух стран посещали с этой целью Вашингтон и Брюссель.

По словам министра, ключевыми вопросами в переговорах являются делимитация и разблокирование транспортных и экономических коммуникаций, а также общее улучшение ситуации с обеспечением безопасности в Карабахе.

17 мая представитель МИД России Мария Захарова анонсировала встречу министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана в Москве. Дипломат уточнила, что главы внешнеполитических ведомств в указанный день проведут также раздельные двусторонние встречи.

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Алевтина Запольская
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