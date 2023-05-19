Стали известны итоги переговоров Армении и Азербайджана по мирному соглашению

МИД России: Армения и Азербайджан приблизились к общему видению мирного соглашения

Армения и Азербайджан приблизились к общему видению по теме заключения мирного соглашения. Такие итоги переговоров озвучил глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«По мирному договору и по ряду статей, которые сегодня обсуждали, удалось приблизить понимание обеих сторон к общему видению», — заявил глава российского ведомства.

Лавров добавил, что Армения и Азербайджан начали вести переговоры о заключении мирного договора с подключением посредников. Стало известно, что представители двух стран посещали с этой целью Вашингтон и Брюссель.

По словам министра, ключевыми вопросами в переговорах являются делимитация и разблокирование транспортных и экономических коммуникаций, а также общее улучшение ситуации с обеспечением безопасности в Карабахе.

17 мая представитель МИД России Мария Захарова анонсировала встречу министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана в Москве. Дипломат уточнила, что главы внешнеполитических ведомств в указанный день проведут также раздельные двусторонние встречи.