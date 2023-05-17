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15:55, 17 мая 2023Бывший СССР

Встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении пройдет в Москве

В Москве 19 мая пройдет трехсторонняя встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова пройдет в Москве 19 мая. Об этом в среду, 17 мая, сообщила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

Дипломат уточнила, что главы внешнеполитических ведомств в указанный день проведут и раздельные двухсторонние встречи.

«Отдельно пройдут двухсторонние армяно-азербайджанские переговоры по мирному договору», — добавила она.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал главную цель внешней политики страны.

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Варвара Кошечкина
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