Встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении пройдет в Москве

В Москве 19 мая пройдет трехсторонняя встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении

Трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова пройдет в Москве 19 мая. Об этом в среду, 17 мая, сообщила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

Дипломат уточнила, что главы внешнеполитических ведомств в указанный день проведут и раздельные двухсторонние встречи.

«Отдельно пройдут двухсторонние армяно-азербайджанские переговоры по мирному договору», — добавила она.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал главную цель внешней политики страны.