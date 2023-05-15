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20:56, 15 мая 2023Бывший СССР

Пашинян назвал главную цель внешней политики Армении

Премьер Армении Пашинян назвал дружбу с соседями главной целью внешней политики страны

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал главной целью внешней политики страны дружбу с соседними странами. Об этом политик рассказал в интервью чешскому изданию «Respekt».

«Из-за нашей сложной истории мы научились не иметь нормальных отношений с некоторыми из наших соседей. Изменение этой ситуации является жизненно важным для нашей страны», — заявил премьер-министр.

Он добавил, что армянскому обществу «нелегко переварить этот месседж» из-за ряда практических и психологических проблем.

Пашинян также заявил, что Армения сохраняет хорошие отношения с Грузией и Ираном и должна продолжать их улучшать. При этом Ереван почти не имеет связей с Турцией и Азербайджаном. По словам премьера, это нужно изменить.

Ранее глава армянского правительства заявил, что республика стремится избежать западных санкций, сотрудничая с Россией. По его словам, Армения «с радостью идет навстречу российскому спросу». «Но санкции — это красная линия. И мы говорим это очень четко России: мы не хотим навредить вам, но мы не можем позволить себе подпасть под санкции», — объяснил премьер.

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Алевтина Запольская
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