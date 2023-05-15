В Армении заявили о стремлении избежать санкций в сотрудничестве с Россией

Пашинян заявил, что Армения стремится избежать западных санкций в сотрудничестве с Россией

Армения стремится избежать западных санкций, сотрудничая с Россией. Об этом премьер-министр республики Никол Пашинян заявил в интервью чешскому журналу Respekt.

По его словам, при наличии возможности Армения «с радостью идет навстречу российскому спросу». «Но санкции — это красная линия. И мы говорим это очень четко России: мы не хотим навредить вам, но мы не можем позволить себе подпасть под санкции», — объяснил премьер.

Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян признался, что власти республики обсуждали выход из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его мнению, механизм ОДКБ не работает, а договорные обязательства не соблюдаются.