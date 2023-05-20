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17:32, 20 мая 2023Бывший СССР

Арест обвиняемой в похищении сына премьера Армении вызвал протесты

В Армении начались протесты после ареста обвиняемой в похищении сына премьер-министра
Начало событий в новости В Армении арестовали обвиняемую в похищении сына премьер-министра
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

В Ереване начались протесты после ареста Гаяне Акопян, обвиняемой в похищении сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашота. Об этом сообщает Sputnik Армении.

Родители погибших в Нагорном Карабахе военных и их сторонники собрались у здания суда в поддержку арестованной, затем перекрыли проспект Аршакуняц и направились к зданию правительства страны.

Периодически между протестующими и полицейскими возникают стычки. Возглявляет шествие Гарик Галеян — отец погибшего военного Мхитара Галеяна. Он призывает протестующих не реагировать на провокации и не вступать в конфликт с полицейскими, напоминая, что акция мирная.

Суд на месяц арестовал Акопян.

О попытке похищения Ашота Пашиняна стало известно 17 мая. Члены семей солдат, погибших в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, заметив сына премьера у Апелляционного суда, быстро подошли к нему и начали выкрикивать оскорбления. Акопян предложила Ашоту сесть в машину, чтобы поговорить в спокойной обстановке, а затем нажала на газ. Пашинян выпрыгнул из машины на ходу, после чего его сбил проезжающий мимо джип. Молодой человек смог встать, чтобы добежать до ближайшего супермаркета.

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Любовь Ширижик
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