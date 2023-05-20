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15:07, 20 мая 2023Бывший СССР

В Армении арестовали обвиняемую в похищении сына премьер-министра

Суд арестовал женщину, обвиняемую в похищении сына премьер-министра Армении Пашиняна

Фото: Yevhen Prozhyrko /Shutterstock / Fotodom

Суд на месяц арестовал Гаяне Акопян, обвиняемую в похищении сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката женщины Ваана Ованнисяна.

По его словам, Акопян арестовали, несмотря на все ходатайства ее защиты.

Также сообщается, что во время заседания у суда собрались соратники обвиняемой, которые скандировали антиправительственные лозунги.

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Алевтина Запольская
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