Названа причина готовности Армении признать Нагорный Карабах частью Азербайджана

Политолог Бовт назвал маловероятным возобновление конфликта вокруг Нагорного Карабаха

Готовность признать Нагорный Карабах частью Азербайджана является логичным итогом поражения Армении в войне, осталось только закрепить это на бумаге. Возобновление конфликта на данной почве в обозримом будущем крайне маловероятно. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Георгий Бовт.

«Армения проиграла войну и, потерпев поражение, уступила Карабах Азербайджану. Только российские миротворцы мешают захватить его полностью. Военных сил для того, чтобы отвоевать Карабах обратно, у Армении нет. Она давно признала свое поражение, теперь надо заключать мирный договор, делать это официально, на бумаге», — сказал Бовт.

Он также добавил, что считает маловероятным возобновление попыток Армении отвоевать Нагорный Карабах. По крайней мере, в обозримом будущем.

Политолог Александр Асафов заметил, что стоит дождаться итогов встречи лидеров России, Армении и Азербайджана 25 мая, перед тем как делать вывод о возможности признания Нагорного Карабаха.

«Договоренности идут тяжело, претензии снимаются сложно, постоянно возникают новые вопросы. Очевидно, что у сторон есть понимание необходимости двигаться дальше, но надежда на подписание мирного договора наполнена массой различных условий», — заметил Асафов.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его республика готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Пашинян уточнил, что речь идет о территории площадью 86 600 квадратных километров, которая включает в себя Карабах. Вместе с тем премьер-министр подчеркнул, что вопрос прав и безопасности народа Карабаха должен обсуждаться в формате Степанакерт — Баку.

