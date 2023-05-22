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12:47, 22 мая 2023Бывший СССР

В Армении заявили о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана

Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его республика готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Армения признает территорию Азербайджана в 86 600 квадратный километров, которая включает в себя Карабах.

«Но при этом мы говорим о том, что вопрос прав и безопасности народа НК должен обсуждаться в формате Степанакерт — Баку», — отметил он.

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19 мая в Москве состоялась трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. По словам Лаврова, сторонам удалось приблизиться к общему видению по теме заключения мирного соглашения.

Ранее Пашинян назвал главной целью внешней политики Армении дружбу с соседними странами.

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Алевтина Запольская
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