Пашинян заявил об отсутствии у Армении территориальных претензий

Пашинян: у Армении нет претензий за пределами признанных территориальных границ

У Армении отсутствуют какие-либо территориальные претензии за пределами международно признанных границ, заявил премьер-министр государства Никол Пашинян. Об этом сообщает РИА Новости.

«Республика Армения не имеет никаких амбиций за пределами ее международно признанных границ. И мы надеемся, что в процессе демаркации территориальная целостность Республики Армения будет восстановлена», — подчеркнул он.

Ранее Никол Пашинян заявил об уходе российских миротворцев из Тавушской области после делимитации и демаркации границы с Азербайджаном. Он объяснил уход миротворцев тем, что ситуация «существенно изменилась».

Тем временем заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов сообщил, что Баку вернул Еревану всех военнопленных, за исключением тех, кто совершил тяжкие преступления. Он отметил, что в тюрьме остаются только те, кого обвиняют в пытках, убийствах, военных преступлениях, терроризме и сепаратизме.