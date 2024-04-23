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12:50, 23 апреля 2024Бывший СССР

В Армении перекрыли самую длинную трассу страны из-за делимитации границы

Протестующие в Армении перекрыли самую длинную трассу страны Ереван — Севан

Кадр: Telegram-канал «Sputnik Армения — Новости»

Протестующие против делимитации границы с Азербайджаном перекрыли самую длинную автомобильную трассу Армении Ереван — Севан. Об этом сообщает «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале.

Как сообщается, участники акции присоединились к протестам против делимитации и территориальных уступок в Тавушской области Армении. Протестующие заблокировали автомобилями движение в обе стороны трассы.

«Граждане перекрыли также трассу Ереван — Дилижан на участке у Севанского полуострова», — сообщает издание. Протяженность дороги составляет 148,2 километра, она соединяет Ереван с Севаном и Иджеваном и проходит около границы с Азербайджаном.

Вечером 21 апреля в Тавушской области Армении протестующие заблокировали участок трассы между селами Воскепар и Киранц. Участники акции выступили против передачи Азербайджану приграничных сел.

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      Юрий Леонов
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