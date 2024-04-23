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13:12, 23 апреля 2024Мир

Эрдоган заявил о новом порядке в Закавказье

Эрдоган: в Закавказье устанавливается новый порядок, и Пашинян это понимает

Фото: AHMAD AL-RUBAYE / Pool / Reuters

В регионе Закавказья устанавливается новый порядок, что прекрасно понимает премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его цитирует РИА Новости.

«В регионе устанавливается новый порядок. Пришло время отбросить беспочвенные воспоминания. Всегда лучше действовать в соответствии с реалиями времени, чем опираться на сфабрикованные истории, не имеющие никакой связи с реальностью», — сказал турецкий лидер.

По словам Эрдогана, разбираться в том, что было в прошлом, — задача историков и архивистов. «Теперь настало время создать новую дорожную карту на реалистичной основе», — добавил он.

Ранее протестующие против делимитации границы с Азербайджаном перекрыли самую длинную армянскую автомобильную трассу. Демонстранты выступают против передачи Азербайджану приграничных сел.

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      Виктория Кондратьева
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