Эрдоган заявил о новом порядке в Закавказье

Эрдоган: в Закавказье устанавливается новый порядок, и Пашинян это понимает

В регионе Закавказья устанавливается новый порядок, что прекрасно понимает премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его цитирует РИА Новости.

«В регионе устанавливается новый порядок. Пришло время отбросить беспочвенные воспоминания. Всегда лучше действовать в соответствии с реалиями времени, чем опираться на сфабрикованные истории, не имеющие никакой связи с реальностью», — сказал турецкий лидер.

По словам Эрдогана, разбираться в том, что было в прошлом, — задача историков и архивистов. «Теперь настало время создать новую дорожную карту на реалистичной основе», — добавил он.

Ранее протестующие против делимитации границы с Азербайджаном перекрыли самую длинную армянскую автомобильную трассу. Демонстранты выступают против передачи Азербайджану приграничных сел.