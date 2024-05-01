В Госдепе пригрозили Грузии из-за закона об иноагентах

Госдеп: закон об иноагентах грозит мечтам Грузии о вступлении в ЕС и НАТО

Закон об иноагентах грозит мечтам Грузии о вступлении в ЕС и НАТО. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, передает ТАСС.

«Заявления и действия грузинского правительства несовместимы с демократическими ценностями, которые лежат в основе членства в ЕС и НАТО, и, таким образом, ставят под угрозу путь Грузии к евро-атлантической интеграции», — говорится в заявлении Миллера.

По его мнению, принятие этого законопроекта подорвет гражданское общество в Грузии.

Вечером 1 мая протестующие в Тбилиси пытались взять штурмом здание парламента страны.

Законопроект об иностранных агентах предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, если 20 процентов их годового дохода представляют собой поступления из-за рубежа. Третье чтение документа в парламенте назначено на 17 мая.