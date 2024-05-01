Стало известно о попытке штурма парламента Грузии

МВД: протестующие пытались штурмовать здание парламента Грузии

Протестующие пытались штурмовать здание парламента Грузии, заявил заместитель главы МВД республики Александр Дарахвелидзе. Его слова приводит ТАСС.

«Несмотря на многочисленные призывы полиции и самих участников акции, отдельные группы продолжали повреждать дверь законодательного органа и старались ворваться в парламент», — поведал Дарахвелидзе.

В самом парламенте на фоне попыток штурма объявили красный уровень безопасности.