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02:01, 3 мая 2024Из жизни

Сиамские близнецы рассказали о трудностях из-за общей вагины

Фото: @abbyandbrittany

Сиамские близнецы Миа и Лия, у которых общие половые органы, поделились подробностями интимной жизни. Об этом они рассказали на форуме Reddit.

19-летние девушки ответили на самые необычные вопросы пользователей о своей жизни. По их словам, так они решили удовлетворить общее любопытство и заодно избавить других сиамских близнецов от неуместных комментариев.

У Мии и Лии общие ноги, часть пищеварительной системы и половые органы. Девушки рассказали, что им нравятся совершенно разные партнеры, что усложняет личную жизнь. У сестер нет проблем с сексуальным возбуждением, однако если одна испытывает его психологически и физиологически, то другая зачастую только физиологически. По их словам, это осложняет процесс сексуального удовлетворения, даже если речь идет о мастурбации. Хотя такие вещи не кажутся им странными и неуместными в психологическом отношении, физиологически это всегда дискомфортно для одной из сестер.

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«Эмоционально в этом нет ничего особенного, и это не более неловко, чем другие вещи, которые мы делаем вместе. Это скорее физический дискомфорт. Я чувствую, когда к моему влагалищу прикасаются, и было бы ужасно, если бы кто-то, с кем у меня нет отношений, прикасался к моим интимным местам. То же самое касается и Лии. Представьте, что кто-то трогает и ласкает ваши половые органы, не имя к вам никакого отношения», — поделилась Мия.

Девушки добавили, что они не против поцелуев и объятий, но предпочитают асексуальных партнеров. Сестры приняли решение никогда не заниматься сексом, чтобы не причинять друг другу дискомфорт. Они считают, что «если монашки способны на такое», то и они тоже так могут. Еще одной причиной отказа от секса для них стало опасение забеременеть. В случае беременности Мии и Лии грозит смертельная опасность.

Ранее сообщалось, что в США мужчина женился на одной сестре из пары сиамских близнецов Бриттани и Эбби Хенсель. Супруги живут в штате Миннесота, где сестры работают школьными учителями.

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      Антонина Черташ
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