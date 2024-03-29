Сиамская близняшка вышла замуж

В США одна сестра из пары сиамских близнецов вышла замуж

В США мужчина женился на одной сестре из пары сиамских близнецов. Об этом пишет Daily Star.

Сиамские близнецы Бриттани и Эбби Хенсель получили известность после того, как в 1996 году стали гостьями на шоу Опры Уинфри. Сестры соединены друг с другом в области торса, каждая из них контролирует одну сторону туловища, при этом у них общие кишечник, мочевой пузырь и репродуктивные органы. В подростковые годы сестры Хенсель участвовали в шоу на канале TLC и в одной из серий признались, что хотели бы стать матерями.

Лишь недавно стало известно, что 34-летняя Эбби вышла замуж в 2021 году. Избранником близняшки стал бывший военный и медбрат Джош Боулинг. Эбби поделилась снимками торжества в своих соцсетях. На фото сестры стоят рядом с женихом в специально сшитом для них свадебном платье. Все улыбаются и выглядят счастливыми.

У Боулинга есть один ребенок от другой женщины. В своем профиле в соцсети Х (бывший Twitter) он описывает себя как «христианина, отца, мужа, ветерана и немного геймера». Супруги вместе с Бриттани Хенсель живут в штате Миннесота, где сестры работают школьными учителями.

Сестры Хенсель и раньше были известны своей энергией и желанием жить полной жизнью, несмотря на непростые обстоятельства. Так, девушки заявляли, что счастливы, что их не разделили в младенчестве, ведь это лишило бы их возможности ходить и заниматься спортом.

Ранее сообщалось, что врачи детской больницы в американском штате Техас успешно разделили сросшихся животами сиамских близнецов. Сестры были соединены в области живота и делили часть тканей печени.